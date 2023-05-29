ВАРШАВА, 29 мая — ПРАЙМ. Польша закроет движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами с 1 июня, говорится в постановлении министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, опубликованном в Законодательном вестнике. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2026 году

В документе говорится о "приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".