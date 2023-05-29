БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — ПРАЙМ. Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС, поскольку это объединение формирует новый мировой порядок, заявил журналистам президент Николас Мадуро по итогам встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Минтруд: к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30 процентов

"БРИКС (сформирована) из пяти могущественных стран. И теперь БРИКС трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, (именно) мира, кооперации. Сколько уже заявок есть у БРКИС от стран? Я читал, что больше 30", — сказал он.

"Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит "да", мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики", — добавил Мадуро.

Заявление президента транслировалось в его Twitter.