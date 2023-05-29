МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом тепло поздравил его с переизбранием на должность главы государства, а турецкий коллега подтвердил настрой на дальнейшую работу по всей актуальной повестке, условлено продолжать личные контакты, сообщает пресс-служба Кремля. Минтруд: к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30 процентов

"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях".

"Поблагодарив за поздравления, президент Турецкой Республики, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено о продолжении личных контактов", — информирует пресс-служба Кремля.