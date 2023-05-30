МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 99 пункта с уровня апреля в 101,3 пункта, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. СМИ: США создали пирамиду по "схеме Понци", и это может погубить весь мир

Эта статистика будет опубликована аналитической компанией Conference Board во вторник, 30 мая, в 17.00 мск.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.