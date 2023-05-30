Аналитики ждут снижения индекса доверия потребителей США в мае
DailyFX: аналитики ждут снижения индекса доверия потребителей США в мае до 99 пунктов
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 99 пункта с уровня апреля в 101,3 пункта, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Эта статистика будет опубликована аналитической компанией Conference Board во вторник, 30 мая, в 17.00 мск.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.