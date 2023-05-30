МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Резервный банк Южно-Африканской Республики в своем обзоре финансовой стабильности 2023 года предупредил, что нейтральная позиция ЮАР в украинском конфликте может привести к тому, что против страны будут введены вторичные санкции, а это приведет к внезапному прекращению притока капитала. На Украине планируют ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет

В обзоре банка заявляется, что "нейтральная позиция Южной Африки" по украинскому конфликту "все чаще ставится под сомнение, это может представлять угрозу в будущем для участия южноафриканских финансовых учреждений в мировой финансовой систему и повышает вероятность введения вторичных санкций в отношении ЮАР".

Как отмечается в обзоре, в случае введения санкций против ЮАР её финансовая система не сможет функционировать из-за невозможности осуществлять международные платежи в долларах.

"В свою очередь, это может привести к внезапному прекращению притока капитала и увеличению его оттока", — подчеркивается в обзоре.

По данным резервного банка ЮАР, существует риск, что южноафриканские финансовые учреждения могут подвергнуться более тщательной проверке даже при отсутствии официальных вторичных санкций.

Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своём роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.