МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в Британии снизилась впервые за два года с рекордных 15,7% в апреле до 15,4% в мае, сообщает газета Times со ссылкой на данные Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC). Британские власти попросят супермаркеты ограничить цены, пишет Telegraph

"Продовольственная инфляция в этом месяце снизилась до 15,4% с 15,7% в апреле… Последний раз она снижалась в августе 2021 года", — говорится в материале.

Причина снижения инфляции заключается в падении цен на электроэнергию и стоимости производственных издержек, приводит Times слова исполнительного директора BRC Хелен Дикинсон.

По данным BRC, инфляция цен на консервированные продукты выросла до 13,1% с 12,9% в апреле, а на скоропортящиеся продукты наоборот упала с 17,8% до 17,2%.

При этом индекс потребительских цен, представленный BRC, увеличился на 0,2% по сравнению с апрелем до 9% из-за низкого курса фунта повысившихся расходов на оплату труда и счетов за электроэнергию для магазинов, добавили в издании.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщала, что реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне превышающего повышение зарплат уровня инфляции.

На фоне рекордной инфляции в стране наблюдается волна забастовок. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.