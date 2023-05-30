МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Наряду с прочими апокалиптическими сценариями дальнейшего развития ситуации на Украине обсуждают создание некоего "протектората" для компаний США, которые будут руководить страной. По мнению издания Rebelion, именно они будут распоряжаться главным богатством Украины — ее землями. Это высший пилотаж. Как заработать на дефолте США, даже если его не будет

Речь идет о 41 миллионе гектаров почвы — одной из самых плодородных в мире, благодаря которым Украину называют "житницей Европы". Со ссылкой на доклад Оклендского института автор публикации указывает, что основу для крупномасштабной приватизации на Украине заложили Всемирный банк, МВФ и Европейский банк реконструкции и развития еще после майдана-2014.

Именно они спонсировали страну необходимыми деньгами в обмен на вынужденные меры жесткой экономии, которые включали сокращение пенсий и зарплат, общественного водоснабжения и энергообеспечения, а также отмену моратория на землю и либерализацию ее владения. Украина сейчас является третьим по величине должником МВФ в мире после Аргентины и Египта.

Платежи по долгам ложатся тяжелым бременем на украинскую экономику, и без того истощенную военными действиями и экономическим кризисом. Единственный выход — принудительная приватизация земель и переход природных ресурсов иностранным владельцам. Это станет настоящим раем для инвесторов, делает вывод издание.

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