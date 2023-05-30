МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, обладая сильнейшей в мире валютой, используют концепцию "созидательного разрушения", чтобы дать новый стимул для развития собственной экономики, пишет турецкая Dünya. В США заявили о сокрушительном ударе России по Западу

Доллар является главной резервной валютой со времен окончания Второй мировой войны. Америка, которая сама печатает доллары, может легко справиться с любым госдолгом. Более того, в случае возникновения любого кризиса доллар дорожает, а все прочие валюты падают — от них стараются избавиться.

Поэтому первопричина нынешней шумихи вокруг потолка госдолга — политическая, делает вывод издание. В преддверии выборов 2024 года оппоненты пытаются ослабить демократов, не давая им чрезмерно раздувать госрасходы.

Однако нынешние споры вновь выдвинули на передний план опасения по поводу господства доллара. Доминирование этой валюты в международных резервах сокращается, но в торговле и финансовых операциях по-прежнему велико — более 70 процентов.

При этом тренд на многополярность и развитие брендов в тех сегментах, которые ее выражают — например, в технологической сфере — способен поставить подножку доллару. В ближайшие годы тенденция к национализму в производстве укрепит региональные валюты и поможет осуществить созидательное разрушение, делает вывод автор публикации.

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