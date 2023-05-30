Dünya: споры о потолке госдолга могут быть частью тактики "созидательного разрушения"
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, обладая сильнейшей в мире валютой, используют концепцию "созидательного разрушения", чтобы дать новый стимул для развития собственной экономики, пишет турецкая Dünya.
Доллар является главной резервной валютой со времен окончания Второй мировой войны. Америка, которая сама печатает доллары, может легко справиться с любым госдолгом. Более того, в случае возникновения любого кризиса доллар дорожает, а все прочие валюты падают — от них стараются избавиться.
Поэтому первопричина нынешней шумихи вокруг потолка госдолга — политическая, делает вывод издание. В преддверии выборов 2024 года оппоненты пытаются ослабить демократов, не давая им чрезмерно раздувать госрасходы.
Однако нынешние споры вновь выдвинули на передний план опасения по поводу господства доллара. Доминирование этой валюты в международных резервах сокращается, но в торговле и финансовых операциях по-прежнему велико — более 70 процентов.
При этом тренд на многополярность и развитие брендов в тех сегментах, которые ее выражают — например, в технологической сфере — способен поставить подножку доллару. В ближайшие годы тенденция к национализму в производстве укрепит региональные валюты и поможет осуществить созидательное разрушение, делает вывод автор публикации.
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