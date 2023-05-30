МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Европа из-за санкций отказывает россиянам в праве на получение — прямо или косвенно — юридических услуг. Это ставит под угрозу принцип верховенства права, являющийся одной из главных европейских ценностей, и по сути лишает свободы целый народ, заявил адвокат Бертран Мальмандье в интервью Atlantico. Паровозик устал и сломался: Германия больше не может содержать Европу

Он указал, что в санкционном законодательстве многое составлено непонятно, а формулировки расплывчаты. Так, нотариусы до сих пор не понимают, могут ли заверять сделки для российских компаний. Адвокат до предоставления в суде интересов клиента должен его проконсультировать, и неясно, имеет ли на это право. Подобная расплывчатость идет вразрез с принципами конституционного европейского права.

Важно, чтобы диалог судебных органов между Россией и ЕС продолжался, иначе конфликт только усугубится. При этом в России нет цензуры ни в СМИ, ни в обсуждениях тем между юристами или обычными гражданами. Нет и запрета на предоставление юридических услуг клиентам из ЕС, отметил адвокат.

По его мнению, налицо угроза профессиональной свободе европейских адвокатов. Многие, специализировавшиеся на сделках с Россией, могут вовсе лишиться практики. Процесс выбора клиента должен происходить без вмешательства государства. Вдобавок, даже серьезные преступники имеют право на юридическую помощь. Почему в этом праве должны быть ограничены граждане целой страны по политическим мотивам? Тем более, санкции не помогут решить украинский вопрос, делает вывод Мальмандье.

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