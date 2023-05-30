МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Предварительная договоренность о потолке американского госдолга весьма зыбкая; она не скроет истинное положение дел в стране, а при ее дальнейшем обсуждении в США снова начнется фарс, пишет The Paper. СМИ: в США перешли к тактике "созидательного разрушения" доллара

Невзирая на договоренность Белого дома и республиканцев в палате представителей США вопрос о долговом кризисе можно будет считать временно разрешенным лишь 31 мая, когда по нему состоится голосование в Конгрессе.

При этом никаких конкретных деталей до сих пор обнародовано не было. В СМИ попали лишь общие пункты компромиссного плана, такие как перенаправление движения средств и снижение ряда ограничений для традиционной энергетики. Это показывает, что консенсуса между двумя правящими партиями по-прежнему нет, полагает издание.

Такой политический хаос и желание получить максимальные дивиденды на решении важной для страны задачи идет вразрез с чаяниями рядовых американцев, уверен автор публикации. Очевидно, что кардинального решения проблемы потолка госдолга в ближайшее время не предвидится, и дальнейшие склоки лишь подтвердят полный упадок американского госуправления, делает он вывод.

Полностью текст читайте на ИноСМИ>>>