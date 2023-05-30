МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора не затрагивали детали, но подтвердили политическую волю по работе над всеми проектами, потенциал отношений двух стран велик, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зерновая сделка" останется приоритетом для Эрдогана, заявил источник

"Нет, этих детальных обсуждений не было. Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальные обсуждения продолжать. Это главное. Действительно, потенциал наших отношений велик. И мы должны его задействовать "на полную катушку", что наши президенты и намерены делать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорили ли президенты о будущих контактах, есть ли уже какие-то договоренности и затрагивались ли темы об Украине, а также о сотрудничестве по газовому хабу, "зерновой сделке".

В понедельник Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры, они договорились о развитии двусторонних отношений. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, а турецкий коллега подтвердил настрой на дальнейшую работу по всей актуальной повестке.