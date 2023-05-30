МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Задача Нового банка развития (НБР), учрежденного странами БРИКС, заключается в создании новых связей и инфраструктуры, а также нового качества жизни в странах-акционерах, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках церемонии открытия ежегодного заседания совета управляющих и совета директоров НБР в штаб-квартире банка в Шанхае. В Совфеде одобрили идею создания пула резервных валют БРИКС

"Задача БРИКС — объединять, не разобщать. Поэтому, когда страны БРИКС принимали решение о создании НБР, мы преследовали одну простую цель — создать институт развивающихся стран и для развивающихся стран. Чтобы у нас всех появился дополнительный инструмент поддержки нашей совместной повестки развития. Сегодня задача Банка заключается в создании новых связей, новой инфраструктуры, нового качества жизни в странах-акционерах НБР", — сказал Силуанов, слова которого были опубликованы в телеграм-канале министерства.

Он также добавил, что, являясь одним из инструментов развития экономического сотрудничества стран-акционеров, НБР должен уделить особое внимание таким направлениям, как содействие трансферу технологий и продвижению инноваций, решение проблем продовольственной и энергетической безопасности, развитие устойчивой инфраструктуры, создание потенциала развития.

"Для НБР важно продолжать быть открытым к вступлению в состав акционеров Банка новых членов, разделяющих нашу повестку развития, и к сотрудничеству со всеми международными организациями", — отметил министр.

НБР был учрежден странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — в 2014 году для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в других развивающихся странах. Он официально начал работу в Шанхае 21 июля 2015 года.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Алжир, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.