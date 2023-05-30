МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Следует обеспечить соответствующий российским стандартам уровень зарплат, пособий, пенсий в новых регионах и привести в порядок инфраструктуру, заявил на стратегической сессии "Интеграция новых регионов" председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин поручил обеспечить грантами социальный бизнес в новых регионах

"Необходимо обеспечить конкретные вещи, ну и в первую очередь — соответствующий российским стандартам уровень заработных плат, пособий, пенсий", — сказал он.

Премьер отметил, что "предстоит привести в порядок инфраструктуру".

"У людей должно быть жилье, современные больницы, поликлиники, школы, детские сады, ну и, соответственно, хорошие дороги, спортивные площадки", — добавил он.

Также он призвал активнее работать с жителями новых регионов и доходчиво объяснять им, как устроена российская система социальной защиты.

"Все нововведения очень чувствительны для граждан этих регионов, особенно старшего возраста. И поэтому нужно активнее работать с жителями. Объяснять, как устроена наша система социальной защиты, что нужно сделать, чтобы получить соответствующие выплаты. Очень важно это рассказывать людям просто и доходчиво", — сказал он.

Мишустин напомнил, что самые острые жизненные вопросы должны решаться в оперативном режиме, так как "от выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей".

Кроме того, премьер попросил контролировать наличие у аграриев в новых регионах необходимое для посевной и уборочной кампании, аграрный сектор способен стать основным драйвером их развития.

"В перспективе, кстати, аграрный сектор способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, прежде всего в Херсонской и Запорожских областях. В эти два региона поставлена техника для проведения посевной и уборочной кампании. Прошу коллег контролировать, чтобы у наших аграриев было все необходимое", — заявил он.