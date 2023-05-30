МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Реальные заработные платы в Германии снизились в первом квартале текущего года на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года в связи с высокой инфляцией, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление (Destatis). В Германии заподозрили коммунальщиков в обогащении за счет компенсаций

"Как сообщает Федеральное статистическое ведомство, реальные заработные платы в первом квартале 2023 года снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — говорится в пресс-релизе Destatis.

При этом в первом квартале номинальные зарплаты выросли на 5,6%, что стало самым большим ростом этого показателя с 2008 года. Однако за тот же период потребительские цены выросли на 8,3%.

"Таким образом, сохраняется тенденция 2022 года: высокая инфляция… съедает рост заработной платы в начале 2023 года," — добавляет Destatis.

В апреле статистическое управление сообщало, что реальные зарплаты жителей Германии снизились на 4%, что стало самым большим падением с момента начала сбора этой статистики в 2008 году.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.