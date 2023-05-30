МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Предлагаемая БРИКС дедолларизация поможет сделать миропорядок более справедливым и ограничит возможности США по введению санкций, заявил в интервью телеканалу RT президент Кубы Мигель Диас-Канель. Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

"Сегодня БРИКС как группа, отстаивающая принципы многополярности и с соответствующими взглядами на международный экономический порядок, предлагает отказаться от доллара. И это еще один важный момент: что означает отказ от доллара в торгово-экономических отношениях? Прежде всего, дедолларизация создает основу для более инклюзивных, более благоприятных отношений, чтобы целая группа стран могла интегрировать свои экономики друг с другом, а с точки зрения экономических и финансовых отношений, отказавшись от доллара, удается избежать санкций, которые вводятся США или другими влиятельными державами, при использовании этой валюты", — сказал он.

Диас-Канель отметил, что США используют доллар и для введения экономических и финансовых санкций. Примером тому является блокада Кубы и запрет на проведение финансовых операций в долларах.

"Недавно мое внимание привлек один американский конгрессмен, который, узнав о том, что Бразилия и Китай отказались от применения американского доллара в двусторонней торговле, в резкой и высокомерной форме заявил примерно следующее: "Сейчас их двое, завтра их будет четверо, а потом еще больше, и мы потеряем возможность вводить санкции и наказывать страны за неиспользование нашей валюты". Это уже на уровне ДНК, это у них в крови и уже дошло до таких масштабов, что они говорят об этом так цинично и открыто", — глава Кубы. Премьер Грузии назвал требования ввести санкции против России неприемлемыми

Диас-Канель считает, что дедолларизация постепенно может привести "к построению более справедливого, сплоченного, инклюзивного и демократического международного экономического порядка".

"В итоге все это приведет к установлению мира, большей безопасности и большим возможностям во всех областях. И тогда не будет ни гегемонии США, ни гегемонии Международного валютного фонда, ни гегемонии Всемирного банка. Появится возможность развивать новые виды экономических и торговых отношений", — прогнозирует он.

По словам президента Кубы, его страна "должна быть интегрирована в новую систему экономических отношений, должна иметь возможность в ней участвовать".