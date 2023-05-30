МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российская экономика в текущий момент находится на траектории роста, его поддерживает увеличивающийся спрос со стороны государства и населения, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Его мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора. СМИ: санкции против России лишают ее граждан важнейшего права

"Российская экономика остается на траектории роста, получая подпитку от растущего спроса со стороны государства, населения и инвестиций… Также стоит отметить, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста доли инвестиций в основной капитал в ВВП относительно 2021 года из-за повышения скорости амортизации капитала при уменьшении его технологической эффективности", — сказано в документе.

Аналитики обратили внимание, что на этом фоне обостряется конкуренция за ресурсы – трудовые, производственные, финансовые. Они считают, что это уже видно по рекордно низкой безработице при росте занятости, рекордно высокому или близкому к этому уровню загрузки производственных мощностей во многих отраслях экономики, высоким темпам роста корпоративного кредитования.

"Это означает, что динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса. В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева, когда на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени – производство", — считают авторы документа.

По оценке аналитиков на основе предварительных данных Росстата, сезонно сглаженный рост ВВП в первом квартале составил 0,6%. "Оперативные данные свидетельствуют о сохранении схожего темпа роста ВВП и во втором квартале", — добавляют они.