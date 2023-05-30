МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Продление зерновой сделки оказало сдерживающее влияние на цены сельскохозяйственной продукции в мире, в краткосрочной перспективе это поможет нормализации продовольственной инфляции, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Лавров назвал условие, при котором "зерновая сделка" не будет работать

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Продление зерновой сделки до середины июля оказало сдерживающее влияние на мировые цены сельскохозяйственной продукции. В краткосрочной перспективе это будет способствовать нормализации продовольственной инфляции в мире", — сказано в документе.

Ранее в мае МИД России заявил, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.