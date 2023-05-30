МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 1,1% 0,5%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 6,9% 5,8%
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2023) -0,4% 1,5%
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 7,0% 6,4%
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель) 0,3% 0,3%
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (май) 54,4  
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 49,2 51,4
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (май) 56,4 54,9
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель) -1,3% 0,3%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0,4%
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 0,5% 0,8%
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0,2% 0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,7% 0,3%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (май) 24 тыс 14 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (май) 5,6% 5,6%
11:00 EUR Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% -0,2%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 7,2% 7,3%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,6%
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0% 0,4%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (март) 0,1% 0,2%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (1кв2023) 2,1% 2,8%
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2023) 0,0% 1,5%
15:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:50 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
16:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май) 48,6 47
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель) 9,59 млн 9,775 млн
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -6,799 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (апрель) -5,1% 5,8% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (апрель) 3,5% 3,6% (прогноз)
предв. RUB ВВП (месячный) (г/г) -1,1%  
  RUB ТГК-14 — СД (выборы председателя СД и его зама, план работы на 2023-2024)    