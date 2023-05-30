События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 мая
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|1,1%
|0,5%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|6,9%
|5,8%
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2023)
|-0,4%
|1,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|7,0%
|6,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,3%
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (май)
|54,4
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|49,2
|51,4
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (май)
|56,4
|54,9
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель)
|-1,3%
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|0,5%
|0,8%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0,2%
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,7%
|0,3%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (май)
|24 тыс
|14 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (май)
|5,6%
|5,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|-0,2%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|7,2%
|7,3%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (март)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (1кв2023)
|2,1%
|2,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2023)
|0,0%
|1,5%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|16:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
|48,6
|47
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель)
|9,59 млн
|9,775 млн
|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-6,799 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|-5,1%
|5,8% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (апрель)
|3,5%
|3,6% (прогноз)
|предв.
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-1,1%
|RUB
|ТГК-14 — СД (выборы председателя СД и его зама, план работы на 2023-2024)
https://1prime.ru/state_regulation/20230530/840716628.html