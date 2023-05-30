ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по ВВП Украины в реальном выражении на 2023 год, ожидая роста в диапазоне от 1 до 3% по сравнению с предыдущим прогнозируемым диапазоном от —3 до +1%, сообщили в организации. СМИ: Украина отдаст Западу за долги свое главное богатство

"Персонал МВФ повысил (прогноз) реального роста ВВП на 2023 год до диапазона от 1 до 3% (после предыдущего диапазона от —3 до +1%, когда механизм расширенного финансирования был одобрен)", — говорится в документе.

Международная организация отмечает, что украинская экономика демонстрирует "заметную устойчивость". МВФ видит признаки "постепенного экономического восстановления" Украины в 2023 году с учетом, что "прогноз остается высоко неопределенным" из за продолжающегося конфликта.

Кроме того, МВФ достиг соглашения на уровне персонала с властями Украины, которое делает возможным перечисление нового транша финансирования в размере 900 миллионов долларов.

"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору в рамках механизма расширенного финансирования… прокладывая путь для обсуждения исполнительного совета, которое сделает возможным перечисление около 900 миллионов долларов", — говорится в распространенном документе.

В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.