МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин доволен показателями вклада креативных индустрий в экономику России, отметив, что российские показатели выше мировых. Российская экономика остается на траектории роста, заявили в ЦБ

О показателях главе государства на выставке, посвященной креативной экономике, в центре "Зотов" рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

"Цифры, которые у нас получились, — это 4,87% сегодня вклад креативный индустрий в ВВП России. Это сопоставимо с такими отраслями, как стройка, финансы и страхование", — сказала она.

Президент же обратил внимание, что показатели выше, чем в мире в целом.

"В мире в целом 3%… А у нас почти 5% получается. Очень хороший показатель", — сказал он.

Чупшева пояснила, что речь идет о 6,5 триллиона рублей.

"Из лидеров-городов отметим Москву, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Калининград. Это города, которые в наибольшей степени притягивают креативных творческих людей", — добавила она.

В феврале 2023 года, как сообщается на сайте АСИ, исследование Агентства показало, что вклад креативных индустрий в экономику России составляет 4,87 % ВВП. При этом, как отмечалось, регионы достаточно неоднородны с точки зрения вклада этой сферы в социально-экономическое развитие.