АНКАРА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном "зерновую сделку" и процесс членства Швеции в НАТО, сообщил МИД Турции.

"Сегодня (30 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе переговоров обсуждались подготовка к предстоящему заседанию Стратегического механизма (между Анкарой и Вашингтоном — ред.), сотрудничество в области оборонной промышленности, нападение на Турецкий дом в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну", — сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.