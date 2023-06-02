ТУНИС, 2 июня — ПРАЙМ. Товарооборот между Саудовской Аравией и странами БРИКС в 2022 году превысил 160 миллиардов долларов, сообщил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Объем торговли между Ираном и БРИКС превысил 30 миллиардов долларов

По словам принца на встрече "Друзей БРИКС" в Кейптауне, которые приводит саудовское агентство SPA, королевство стремится развивать будущее сотрудничество с БРИКС. Он отметил, что Эр-Рияд продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером БРИКС на Ближнем Востоке.

"Отношения со странами БРИКС демонстрируют значительный рост, отражающий развитие отношений со странами группы. Общий объем двусторонней торговли со странами БРИКС увеличился с 81 миллиарда долларов в 2017 году до 128 миллиардов долларов в 2021 году. В 2022 году этот уровень превысил 160 миллиардов долларов", — сказал министр.

По словам саудовского принца, "королевство разделяет базовые ценности со странами БРИКС".

"А именно веру в то, что отношения между странами должны основываться на принципах уважения суверенитета, невмешательства, соблюдения международного права", — добавил бен Фархан.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.