КИШИНЕВ, 2 июн — ПРАЙМ. Председатель Национального банка Молдавии Октавиан Армашу заявил, что республика сумела преодолеть инфляционную волну и теперь будет восстанавливать экономику. Всемирный банк выделит Молдавии финансовую помощь

"Резкие меры в области денежной политики, принятые Национальным банком, позволили нам преодолеть инфляционную волну, с которой столкнулась Молдавия, и твердо перейти к нисходящей тенденции инфляции… Смягчение денежных условий создаст предпосылки для перезапуска экономики, снижение уровня инфляции принесет предсказуемость и стабильность, необходимые для экономической деятельности, а банковская система готова обеспечить финансирование компаний и населения", — заявил Армашу журналистам.

По его словам, 2022 год был чрезвычайно трудным с экономической и денежной точек зрения, однако в этом году страна сможет начать восстанавливать экономику, в том числе за счет последовательного регулирования и надзора за всем спектром финансовой деятельности.

Молдавия в прошлом году столкнулась с рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Это привело к значительному повышению стоимости коммунальных услуг и продуктов.