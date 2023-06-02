МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Киев может рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу Тольятти — Одесса, но гарантий положительного ответа нет, заявил в эфире телеканала "Рада" секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов. Минфин Украины назвал размер внешних поступлений в бюджет в 2023 году

"Это очень непростой вопрос. Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться. И это не значит, что мы обязаны давать на него согласие", — сказал он.

При этом Данилов не уточнил, какие именно условия он имеет в виду, но отметил, что они касаются возможностей для Украины по вывозу зерна, которое накапливается в портах. "Если будут приниматься какие-то решения, то это обязательно будет с точки зрения наших национальных интересов и нашей безопасности", — отметил он.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.