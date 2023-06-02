Секретарь СНБО Украины Данилов допустил обсуждение вопроса о транзите российского аммиака
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Киев может рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу Тольятти — Одесса, но гарантий положительного ответа нет, заявил в эфире телеканала "Рада" секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Это очень непростой вопрос. Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться. И это не значит, что мы обязаны давать на него согласие", — сказал он.
При этом Данилов не уточнил, какие именно условия он имеет в виду, но отметил, что они касаются возможностей для Украины по вывозу зерна, которое накапливается в портах. "Если будут приниматься какие-то решения, то это обязательно будет с точки зрения наших национальных интересов и нашей безопасности", — отметил он.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://1prime.ru/state_regulation/20230602/840749089.html