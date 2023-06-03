МИНСК, 3 июн — ПРАЙМ. Объем белорусского экспорта в Россию вырос в 2022 году более чем 6а 40%, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. В Саудовской Аравии отметили рост товарооборота с БРИКС

Дипломат констатировал, что благодаря высокой динамике белорусско-российского взаимодействия удалось максимально сгладить негативные внешние факторы, в том числе и от введенных санкционных ограничений.

"Приведу лишь один пример: за счет рекордного роста белорусского экспорта в Россию (более чем на 40 процентов в 2022 году) республике удалось компенсировать от 40 до 50 процентов потерь от закрытия европейских рынков. Таких успехов нам удалось достичь всего за один год", — отметил Грызлов в статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня".

При этом дипломат подчеркнул, что деятельность Союзного государства Белоруссии и России шире: главная задача — это обеспечение роста благосостояния граждан, и на это в том числе направлены 28 отраслевых программ.

"Их цель заключается в тонкой и поэтапной настройке, сближении экономических систем двух независимых государств. Союз Беларуси и России реализуется по формуле "две страны — одна экономика", в основе которой лежит безусловный принцип взаимного уважения к суверенным интересам обоих государств. Именно это делает Союзное государство образцом интеграционного объединения XXI века", — отметил Грызлов.