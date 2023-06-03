МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ведет переговоры с европейскими банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить газ в подземных хранилищах на территории Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС. Глава Минэнерго Саудовской Аравии предрек "захватывающую" встречу ОПЕК+

"Брюссель ведет переговоры с банками о предоставлении гарантий компаниям, желающим хранить свой газ в огромных подземных хранилищах Украины, несмотря на возможность их уничтожения", — пишет газета.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, ЕК ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Источник в комиссии добавил, что ведутся обсуждения и с финансовыми институтами, и с правительствами об "адекватном страховании".