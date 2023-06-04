МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на 0,22% в годовом выражении, следует из расчетов РИА Новости. Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до апреля текущего года всего лишь один раз — в июне 2018 года, когда она составила 0,42%.

Наименьшая инфляция среди европейских государств в середине весны наблюдалась в Швейцарии — там цены на продовольствие выросли на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности. Темпы инфляции ниже 10% наблюдались еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Самая высокая продуктовая инфляция в апреле фиксировалась в Венгрии, хотя она и немного замедлилась — до 39% с 45% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% были в Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%), Украине (22,2%), Литве (21,9%) и Латвии (20,2%).

В абсолютном большинстве европейских стран темпы роста цен на продукты замедлились, сильнее всего в Чехии, а также в Боснии и Герцеговине — в этих странах инфляция снизилась на 6,2 процентного пункта против показателя апреля 2022 года. При этом в Ирландии темпы инфляции в апреле не изменились, оставшись на максимальных с 1980-х годов значениях в 13,1%. Ускорились цены на продукты в двух странах: Исландии (на 0,2 п.п.) и Норвегии (1,9 п.п.).

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за апрель. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.