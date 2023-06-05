МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае снизился до 53,3 пункта с 54,1 пункта в апреле, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В ЕЦБ прокомментировали данные о замедлении инфляции в еврозоне

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 5 июня, в 11.00 мск.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в мае увеличился до 52,2% с 51,9% в апреле.