СТАМБУЛ, 5 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). СМИ: рынок положительно воспринял заявления нового главы Минфина Турции

"В мае 2023 года инфляция составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом", — говорится в сообщении.

По данным Бюро, наибольший рост за год — почти 70% — зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения.

В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%.

По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта — 50,5%.

ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.