2023-06-05T10:40:23+03:00
2023-06-05T10:40:23+03:00
2023-06-05T10:40:23+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230605/840757328.html
Годовая инфляция в Турции в мае составила чуть меньше 40 процентов
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK). "В мае 2023 года инфляция составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в... ПРАЙМ, 05.06.2023
финансы, экономика, новости, турция, инфляция в турции, tüik
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 5 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам мая составила 39,59%, сообщило Бюро статистики Турции (TÜİK).
"В мае 2023 года инфляция составила 0,04% в месячном исчислении и 39,59% в годовом", — говорится в сообщении.
По данным Бюро, наибольший рост за год — почти 70% — зафиксирован в среднем чеке на поход в рестораны и проживание в отелях, а также на услуги здравоохранения.
В свою очередь, независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 109%.
По итогам апреля инфляция составила 43,68%, а по итогам марта — 50,5%.
ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.