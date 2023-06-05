МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в мае снизился до 52,8 пункта с 54,1 пункта в апреле, говорится в сообщении S&P Global. Агентство S&P подтвердило рейтинг Франции на уровне "AA"

Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 53,3 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 55,1 пункта с 56,2 пункта. Показатель ожидался на уровне в 55,9 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 53,9 пункта с 54,2 пункта в апреле. PMI сферы услуг Германии увеличился до 57,2 пункта с 56 пунктов в апреле. Предварительные оценки составляли 54,3 пункта и 57,8 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по окончательной оценке, уменьшился до 51,2 пункта с уровня апреля в 52,4 пункта. Предварительная оценка показывала снижение до 51,4 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 52,5 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 52,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.