МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Экономическая ситуация в Польше на сегодня не позволяет оказывать помощь пожилым людям в полной мере, сообщает издание Gazeta. СМИ: Польша придумала, как "укусить" Россию, но ей готовят ответ

"Это очень плохо сказывается на пожилых людях", – сказала председатель Высшего аптекарского совета Эльжбета Пиотровская-Рутковская. Исследование, проведенное в августе 2022 года Коалицией "Помощь несамостоятельным людям", показало, что 80% пожилых не покупают необходимые им лекарства (все или некоторые из них) из-за дорогой стоимости медикаментов и необходимости экономить. В последние месяцы из-за роста инфляции таких случаев становится все больше.

Gazeta приводит пример, когда в Познани пожилой мужчина упал в обморок на улице и потом умер из-за больного сердца. На лекарства у него денег не было. "Таких сотни, если не миллионы", – написала женщина, которая и рассказала о нем в социальных сетях.

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