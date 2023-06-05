МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Обвал американской валюты начался, цитирует экс-кандидата в президенты США Рона Пола infoBRICS. К странам БРИКС, которые инициировали борьбу с долларом, скоро присоединятся другие государства, которые устали от американской интервенционистской политики. В Америке осознали, какого зверя разбудили санкциями против России

“Мы — интервенционистское правительство. Мы вмешиваемся в личную и экономическую свободу. Мы вмешиваемся во внутренние дела всех других стран мира. Мы говорим им, что делать, вводим санкции, чтобы наказать. И потом удивляемся: "Вы хотите сказать, что они конкурируют с долларом? Это несправедливо! Мы заботимся о мире, делаем все, а теперь они нападают на доллар?", — говорит Пол.

Рон Пол предупреждает, что создание экономической коалиции Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, — это лишь первый шаг в сторону ослабления доллара. Следует ожидать, что все больше стран поведут себя аналогичным образом.

“Система, построенная на долларе, рухнет. Это уже началось. Каждый день вы будете читать очередную историю о том, что какая-нибудь крупная страна – это может быть Индия, Китай, Россия — заключает сделки по всему миру, используя местную валюту. А затем еще и БРИКС, эти пять стран, которые собираются вместе и говорят: мы хотим конкурировать. Таким образом, произойдет заполнение возникшего вакуума”, — считает Пол.

Председатель Комитета Государственной Думы России по финансовым рынкам Анатолий Аксаков говорит, что переговоры о новой валюте БРИКС уже ведутся, и ожидается, что соглашение будет достигнуто в этом году. “Связывая свою экономику и валюту с политикой, США подрывают основы своего доминирования, — заявил Аксаков. — Я уверен, что доля доллара в мировой торговле будет неуклонно снижаться”.

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