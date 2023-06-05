БРЮССЕЛЬ, 5 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении заканчивающихся 5 июня ограничений на импорт украинской сельхозпродукции в некоторые страны ЕС, сообщила РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер. СМИ: беженцы с Украины захватили и держат в страхе польский город

"Решение пока не принято", — сказала она.

В минувшую пятницу в Еврокомиссии заявили, что этот вопрос по-прежнему находится на стадии "внутренних консультаций". При этом ЕК также обсуждает с украинской стороной, как добиться того, чтобы украинская продукция действительно доставлялась конечным потребителям транзитом через территорию ЕС, а не скапливалась в государствах союза.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, их срок действия истекает 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.