Замглавы МИД Вершинин: Россия не видит перспектив для продления "зерновой сделки"
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Россия не видит перспектив для продления" зерновой сделки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая журналистам на вопрос, есть ли перспективы для продления.
"Мы их не видим. Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", — сказал он.
По словам дипломата, существующие перекосы в выполнении "зерновой сделки" до сих пор не устранены.
Вершинин также сообщил, что инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновлены.
"Насколько нам известно, Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают, на основе тех процедурных правил, которые были одобрены в прошлом году и предполагают, что будет консенсусное решение возникающих проблем. Сейчас эти инспекции возобновлены", — заявил дипломат.
Порты Николаева и Ольвии не участвуют в "зерновой сделке", добавил Вершинин.
"Они (Украина — ред.) говорят о необходимости расширения числа портов, которые участвуют в черноморской инициативе, о ее бесконечном продлении. Это все не должно быть увязано (с возобновлением работы аммиакопровода — ред.)", — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что никаких изменений в черноморской зерновой инициативе после ее продления в мае не произошло.
"Никаких изменений по количеству портов, ни по другим параметрам не производилось", — сказал он, добавив, что порты Николаева и Ольвии не были включены в продленную сделку.
https://1prime.ru/state_regulation/20230605/840759939.html