МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Россия не видит перспектив для продления" зерновой сделки", заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая журналистам на вопрос, есть ли перспективы для продления. БРИКС призвала к полной реализации продуктовой сделки

"Мы их не видим. Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", — сказал он.

По словам дипломата, существующие перекосы в выполнении "зерновой сделки" до сих пор не устранены.

Вершинин также сообщил, что инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновлены.

"Насколько нам известно, Совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, которые возникают, на основе тех процедурных правил, которые были одобрены в прошлом году и предполагают, что будет консенсусное решение возникающих проблем. Сейчас эти инспекции возобновлены", — заявил дипломат.

Порты Николаева и Ольвии не участвуют в "зерновой сделке", добавил Вершинин.

"Они (Украина — ред.) говорят о необходимости расширения числа портов, которые участвуют в черноморской инициативе, о ее бесконечном продлении. Это все не должно быть увязано (с возобновлением работы аммиакопровода — ред.)", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что никаких изменений в черноморской зерновой инициативе после ее продления в мае не произошло.

"Никаких изменений по количеству портов, ни по другим параметрам не производилось", — сказал он, добавив, что порты Николаева и Ольвии не были включены в продленную сделку.