СТАМБУЛ, 5 июн — ПРАЙМ. Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновили с воскресенья после перерыва, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла. Россия не видит перспектив для продления "зерновой сделки", заявили в МИД

"Совместный координационный центр возобновил инспекции в воскресенье 4 июня после полудня", — сказала она.

При этом последняя завершенная проверка была проведена 31 мая, затем как минимум с четверга инспекции не проводились. Палла тогда сообщала РИА Новости, что ведутся переговоры с целью достичь консенсуса по вопросу регистрации новых судов и инспекций.