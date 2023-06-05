СТАМБУЛ, 5 июн — ПРАЙМ. Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновили с воскресенья после перерыва, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
"Совместный координационный центр возобновил инспекции в воскресенье 4 июня после полудня", — сказала она.
При этом последняя завершенная проверка была проведена 31 мая, затем как минимум с четверга инспекции не проводились. Палла тогда сообщала РИА Новости, что ведутся переговоры с целью достичь консенсуса по вопросу регистрации новых судов и инспекций.