МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Один из сильнейших игроков Уолл-стрит — американский банк JPMorgan — увидел в мировой экономике признаки начавшейся дедолларизации. При этом до полного избавления от господства доллара пока далеко, пишет Reuters. Россия продолжает копить за границей деньги, которые невозможно вернуть

Процессу способствует несколько факторов, главные из них — повышение процентных ставок в США и санкции, которые заморозили активы России и вывели их из глобальной банковской системы. Все это привело к тому, что страны БРИКС задумались — а не пора ли бросить вызов гегемонии доллара?— пишет издание.

Несмотря на то, что использование доллара в целом пока сохраняется в историческом диапазоне, сферы его действия несколько размываются. Особенно очевидна дедолларизация в валютных резервах, где доля доллара сократилась до рекордной отметки в 58 процентов. Но она все еще гораздо выше, чем доля золота (15 процентов).

Одна из причин — падение доли США в мировом экспорте одновременно с рекордным ростом Китая. В то же время, доля платежей SWIFT в юанях пока не превышает 2,3 процентов в сравнении с 43 процентами для доллара и 32 процентами для евро. Вряд ли это значительно изменится с учетом сохранения контроля над движением капитала в Китае.

Оценка JPMorgan является наиболее значимой среди представителей пула крупных американских банков, хотя другие крупные управляющие активами, такие как Goldman Sachs Asset Management, комментировали этот тренд ранее, заключает издание.