Reuters: JPMorgan видит признаки дедолларизации из-за падения доли США в мировом экспорте
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Один из сильнейших игроков Уолл-стрит — американский банк JPMorgan — увидел в мировой экономике признаки начавшейся дедолларизации. При этом до полного избавления от господства доллара пока далеко, пишет Reuters.
Процессу способствует несколько факторов, главные из них — повышение процентных ставок в США и санкции, которые заморозили активы России и вывели их из глобальной банковской системы. Все это привело к тому, что страны БРИКС задумались — а не пора ли бросить вызов гегемонии доллара?— пишет издание.
Несмотря на то, что использование доллара в целом пока сохраняется в историческом диапазоне, сферы его действия несколько размываются. Особенно очевидна дедолларизация в валютных резервах, где доля доллара сократилась до рекордной отметки в 58 процентов. Но она все еще гораздо выше, чем доля золота (15 процентов).
Одна из причин — падение доли США в мировом экспорте одновременно с рекордным ростом Китая. В то же время, доля платежей SWIFT в юанях пока не превышает 2,3 процентов в сравнении с 43 процентами для доллара и 32 процентами для евро. Вряд ли это значительно изменится с учетом сохранения контроля над движением капитала в Китае.
Оценка JPMorgan является наиболее значимой среди представителей пула крупных американских банков, хотя другие крупные управляющие активами, такие как Goldman Sachs Asset Management, комментировали этот тренд ранее, заключает издание.
https://1prime.ru/state_regulation/20230605/840760681.html