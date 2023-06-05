МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Бюджетная система России стабильна, несмотря на ограничительные меры: снизилась инфляция, стабилизировался курс, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Экономист предупредил, что будет с рублем, если доллару станет плохо

"В целом, несмотря на эти ограничительные меры, мы прошли прошлый год неплохо. Почему, какие основные причины моего утверждения? Мы в целом видим стабильность бюджетной системы. Мы видим, что произошло снижение инфляции: у нас сегодня инфляция ниже 3% — 2,3% — в отличие от тех стран, которые вводили санкции по отношению к России, где мы видим зачастую двухзначную инфляцию. Стабилизировался курс. Мы прогнозируем на будущее продолжение политики выхода на бюджетное правило. Мы полностью выполняем наши бюджетные обязательства", — сказал он в эфире китайского телеканала CGTN.

Кроме того, добавил глава Минфина, в этом году ожидается рост экономики РФ "в пределах 1%, плюс или минус". "Скорее всего, один плюс. В целом нам необходимо сейчас удержать эту ситуацию и двигаться вперед дальше", — сказал Силуанов.

Министерство экономического развития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. А по словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост экономики в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).

По оценке Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 29 мая составила 2,41%. По итогам года министерство прогнозирует инфляцию на уровне 5,3%.