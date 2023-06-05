МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) 5,2% 5,2%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель) -0,8% 1,5%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель) -1,9% 0,4%
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) -1% -8,1%
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2023) 14,1 млрд австрал. долл 6,5 млрд австрал. долл
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь) 3,85% 3,85%
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (апрель) -10,7% -2,2%
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май) 51,1 51
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -1,2% 0,2%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) 11,3% -2,9%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май) 56,8 57,2
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 5,202 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 12.05.23, в заочной форме, див-ды 2022) 1523,17 (9м2021) + 1166,22 (фин) — див-д 2021 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Полюс — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 16.06.2023) 267,48 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021 436,79 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Фортум — ВОСА (реестр закрыт 14.05.2023, в заочной форме, досрочные перевыборы гендиректора)    
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 12.07.2023) 9,5 (1П2021) + 8,24 (фин2021) — див-д 2021 14,62 (рекоменд. СД) — див-д 2022