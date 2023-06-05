БРЮССЕЛЬ, 5 июн — ПРАЙМ. Рост в зоне евро практически затормозился в начале 2023 года, внутренний спрос остается слабым, а активность поддерживается, главным образом, снижением цен на энергоносители, заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард, выступившая перед депутатами экономического комитета Европарламента. В ЕЦБ предрекли конец цикла повышения ставок

"Рост в еврозоне почти остановился в начале 2023 года, а внутренний спрос остается слабым. Активность поддерживается снижением цен на энергоносители, урегулированием пробелов в поставках и поддержкой, оказываемой компаниям и домохозяйствам", — сказала она.

Лагард указала, что общая инфляция с момента пика в октябре прошлого года снизилась и составила 6,1% в мае этого года, "однако ценовое давление остается сильным". "Мы намерены бороться с инфляцией и нацелены добиться ее возвращения к среднесрочному целевому показателю в 2%", — пояснила Лагард.

По ее словам, "финансовая стабильность в еврозоне до сих пор была устойчивой, но мы продолжаем оценивать возможные риски". Глава ЕЦБ подчеркнула, что "стабильность цен остается как никогда важной для долговременного сохранения финансовой стабильности".