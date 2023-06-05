МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. США избавляются от специалистов во всех сферах деятельности, сообщает American Thinker (AT). Теперь важен не профессионализм, а цвет кожи, пол и сексуальная ориентация. Руководить государственным и частным сектором США будут не лучшие, а самые "разнообразные". В США рассказали, почему страны НАТО ненавидят Зеленского

Издание цитирует статью Гарольда Робертсона "Сложные системы не переживут кризиса профессионализма" опубликованную в Palladium. Автор перечисляет ряд катастроф, произошедших в Штатах с 2017 года: столкновение военных кораблей ВМС США, пожары на электролиниях, закрытие трубопровода из-за атаки программы-вымогателя, сход с путей поезда с химикатами и другие. В этих бедствиях видна связь: в Америке перестают работать отлаженные системы – от простых до самых сложных и важных.

"Основная проблема заключается в том, что политические ветры задули так, что неквалифицированные кадры систематически продвигаются, а сведущие — наоборот, отстраняются. Это все сильнее мешает нашему обществу умело управлять современными системами".

Профессионализм падает повсеместно, начиная от самого ядра: Робертсон не питает оптимизма по поводу того, куда идет Америка. Американцы ломают выстроенные системы своими же руками, и возможно потерянное уже не восстановить.

"Путь наименьшего сопротивления будет заключаться в деградации сложных систем и неминуемом снижении качества жизни. Для типичного жителя города второго эшелона в Мексике, Бразилии или Южной Африке перебои с подачей электроэнергии — не что-то из ряда вон выходящее, воду из-под крана наверняка нельзя пить сырой, а больничные инфекции с летальным исходом — дело привычное. Если мы не улучшим качества американского управления и не обновим нашу культуру превосходства, нас ждет удручающее будущее" – считает Гарольд Робинсон.

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