ВАРШАВА, 5 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять находящихся рядом с ней стран до 15 сентября, сообщил министр сельского хозяйства и развития сети Польши Роберт Телюс. СМИ: Украина отдаст Западу за долги свое главное богатство

"Еще не утверждено и не опубликовано, но у нас есть уже информация, что Европейская комиссия продлила запрет ввоза зерна до 15 сентября. Это очень хорошая информация", — сказал он.

По его словам, Польша продолжит переговоры с ЕК, чтобы ограничение распространялось не только до 15 сентября, но и далее.

В соответствии с соглашением с Еврокомиссией, в конце апреля Польша, Болгария, Словакия и Венгрия сняли блокаду импорта агропродовольственной продукции из Украины. Вместо этого был введен временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Эти продукты по-прежнему могут перемещаться через данные государства транзитом. Польша и другие страны считали, что запрет должен быть продлен, но против этого выступает Украина. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступала против продления запрета.