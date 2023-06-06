МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о размерах индексации в 2025-2027 годах тарифов на услуги по передаче электроэнергии с учетом оптимизации инвестпрограммы "ФСК-Россетей", определения источников ее финансирования, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Добыча угля в России за пять месяцев выросла на два процента

"Правительству Российской Федерации:… рассмотреть вопрос о размерах индексации в 2025-2027 годах тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе по единой национальной (общероссийской) электрической сети, с учетом оптимизации инвестиционной программы (включая техническое перевооружение и реконструкцию объектов) публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания — Россети", определения источников ее финансирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 11 октября 2023 года, далее — один раз в год. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.