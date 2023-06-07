ПЕКИН, 7 июн — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае 2023 года вырос на 40,7% и составил 93,806 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, обнародованные в среду. Китай нарастил импорт газа и нефти в январе—мае

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 42,947 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 75,6%, поставки из РФ в КНР выросли на 20,4%, составив 50,859 миллиарда долларов.

Отдельно в мае товарооборот двух стран составил 20,573 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,306 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 9,267 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

Генеральное консульство России в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян сообщило, что порядка 200 тысяч тонн различных грузов перевезено за первые пять месяцев 2023 года через российско-китайский трансграничный автомобильный мост между Благовещенском и Хэйхэ. Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

"Растут объемы перевозок по мостам через Амур. В июне исполняется год с момента открытия автомобильного движения по мосту в Амурской области между Благовещенском и китайским Хэйхэ. За первые пять месяцев этого года через него было перевезено порядка 200 тысяч тонн различных грузов", — говорится в сообщении в официальном telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что номенклатура товаров, перевозимых через открывшийся здесь погранпереход Кани-Курган — Хэйхэ, в основном представлена китайским экспортом.

"Ежедневно в нашу страну направляется до 2 тысяч тонн грузов, начиная с плодоовощной продукции и потребительских товаров и заканчивая электрооборудованием, запчастями и самоходной техникой", — добавили в генконсульстве.

Вместе с тем указано, что одновременно растет объем экспортных поставок в Китай, перемещаемых через железнодорожный погранпереход Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской автономной области (ЕАО), открытый для движения поездов в ноябре 2022 года. Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году

"По недавно опубликованным ОАО "РЖД" данным, с момента ввода в эксплуатацию этого первого железнодорожного мостового соединения между Россией и Китаем по нему уже отправлено 1 миллион тонн каменного угля и железной руды", — сообщили в генконсульстве.

Движение по первому трансграничному российско-китайскому автомобильному мосту Благовещенск — Хэйхэ через Амур было открыто 10 июня 2022 года. Мост двухполосный, его длина — 1080 метров, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность перехода — около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. По мосту каждый день могут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин. Международный пункт пропуска "Кани-Курган" на мосту через Амур с 3 января 2023 года начал работать в круглосуточном режиме.

Россия и Китай в ноябре 2022 года также официально запустили движение по первому трансграничного железнодорожному мосту через реку Амур, он соединяет село Нижнеленинское в ЕАО и город Тунцзян в китайской провинции Хэйлунцзян.