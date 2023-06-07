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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230607/840772522.html
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на 2023—2024 годы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП РФ на 2023 и 2024 годы, следует из июньского доклада организации. Теперь организация ждет... ПРАЙМ, 07.06.2023
экономика, новости, оэср, ввп россии, экономика рф, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП РФ на 2023 и 2024 годы, следует из июньского доклада организации.
Теперь организация ждет снижения экономики РФ в 2023 году на 1,5% против ранее ожидавшихся 2,5%, а в 2024 году — на 0,4% вместо 0,5%.