МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП РФ на 2023 и 2024 годы, следует из июньского доклада организации. Силуанов отметил стабильность российской бюджетной системы

Теперь организация ждет снижения экономики РФ в 2023 году на 1,5% против ранее ожидавшихся 2,5%, а в 2024 году — на 0,4% вместо 0,5%.