МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП еврозоны на 2023 год, теперь ожидает роста на 0,9%, сообщается в июньском докладе организации. ОЭСР улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2023 году

В 2024 году организация по-прежнему прогнозирует рост на 1,5%.

В марте организация ожидала роста экономики еврозоны на 0,8% в 2023 году и на 1,5% в 2024 году.

Кроме того, ОЭСР ожидает годовую инфляцию в еврозоне по итогам 2023 года на уровне 5,7%, а по итогам 2024 года — 3,2%.