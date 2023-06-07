МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП Китая: в текущем году ожидает роста на 5,4%, а в следующем — на 5,1%, говорится в новом экономическом докладе организации. ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году

В марте организация ожидала роста экономики КНР на 5,3% в 2023 году и на 4,9% — в 2024 году.

Прогноз инфляции в стране по итогам 2023 года был также изменен. Теперь в 2023 году организация ожидает показателя на уровне 2,15% вместо прогнозировавшихся в марте 2,2%. На 2024 год прогноз не изменился и остался на уровне 2%.