ОЭСР улучшила прогноз по ВВП Китая на 2023 и 2024 годы
ОЭСР: ВВП Китая вырастет в 2023 году на 5,4 процента, в 2024 году — на 5,1 процента
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП Китая: в текущем году ожидает роста на 5,4%, а в следующем — на 5,1%, говорится в новом экономическом докладе организации.
В марте организация ожидала роста экономики КНР на 5,3% в 2023 году и на 4,9% — в 2024 году.
Прогноз инфляции в стране по итогам 2023 года был также изменен. Теперь в 2023 году организация ожидает показателя на уровне 2,15% вместо прогнозировавшихся в марте 2,2%. На 2024 год прогноз не изменился и остался на уровне 2%.