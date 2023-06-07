МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Постпреды стран ЕС уже в среду могут договориться об 11-м пакете антироссийских санкций, сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. Евросоюз внес изменение в антироссийские санкции

При этом, по данным издания, ряд вопросов пока еще остается открытым, и постпредам еще предстоит достичь по ним договоренностей.

Politico отметила, что новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые в этом помогают России. Однако некоторые страны ЕС, включая Германию, опасаются, что новые санкции могут навредить их отношениям с такими странами, как, например, Китай и Турция. Сообщается, что ЕС уже смягчил первоначальные инициативы Европейской комиссии по этому вопросу. Кроме того, Венгрия и Греция намерены блокировать принятие нового пакета санкций, пока Украина не исключит некоторые компании из этих стран из списка "спонсоров войны".

ЕС 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.