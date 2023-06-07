МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста ВВП США по итогам текущего года до 1,6% против предыдущего, мартовского прогноза роста на 1,5%, говорится в новом экономическом прогнозе организации. ОЭСР улучшила прогноз по ВВП Китая на 2023 и 2024 годы

В 2024 году, по прогнозу ОЭСР, экономика США вырастет на 1% после ожидавшихся ранее 0,9%, таким образом, прогноз был улучшен. В 2022 году, по оценкам организации, ВВП США вырос на 2,1%.

"Ожидается, что рост частного потребления и инвестиций замедлится в ответ на ужесточение денежно-кредитных и финансовых условий и в связи с дальнейшим истощением сбережений", — говорится в докладе.

Инфляция в стране в текущем году, согласно прогнозу, замедлится до 3,9% с 6,2% годом ранее, а в следующем году показатель составит 2,6%.

Организация ожидает, что Федеральная резервная система США может в ближайшие месяцы повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, затем она будет оставаться неизменной до второй половины 2024 года, после чего начнется понижение ставки.