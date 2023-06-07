МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Реджеп Тайип Эрдоган, вступивший в должность президента Турции на новый срок, должен решить несколько больших задач. С одной из них может помочь Россия, пишет "Хуаньцю шибао". Она может примирить Турцию с важным соседом — Сирией. Анкара, в свою очередь, сыграет роль в решении украинского кризиса. Турция ведет диалог с Западом по "зерновой сделке", сообщил источник

Новое правительство сделает упор на скорейшее налаживание отношений с Сирией при посредничестве России. На этих выборах важной темой была проблема беженцев: более 3 миллионов сирийских граждан по-прежнему находятся в Турции.

"Давление вынуждает Эрдогана постепенно репатриировать мигрантов, застрявших в его стране. Если Россия сможет сыграть активную посредническую роль, я полагаю, что в отношениях двух стран в ближайшем будущем обязательно наступит переломный момент", — говорит автор статьи Янь Тяньцинь.

Также Эрдоган будет стремиться улучшить отношения с Европой и Соединенными Штатами, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций для решения экономических проблем страны. Он будет в полной мере использовать геополитические преимущества своего государства, чтобы играть активную роль в урегулировании украинского конфликта, а также продолжит посредничество между Россией, Европой и США с целью усиления международного влияния Турции. В целом ожидается, что новое правительство будет поддерживать дипломатический баланс между Востоком и Западом.

Приоритетная задача для Турции — преодоление экономического кризиса. В стране сохраняется сильная инфляция, турецкая лира резко обесценилась, а резервы центрального банка почти опустошены.

Другая задача — ускорить работы по восстановлению в зонах бедствия. Землетрясение силой 7,8 балла произошло на юге Турции в феврале этого года, унесло жизни более 50 тысяч человек, а более чем 3 миллионам жителей пришлось эвакуироваться.

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