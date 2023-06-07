МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Нужно сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, снижении неравенства и бедности, заявил президент России Владимир Путин. Путин спрогнозировал рост ВВП России в текущем году

"При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности", — сказано в приветственная телеграмме президента участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, опубликованной на сайте Кремля.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".